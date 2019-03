Ein besonderes Junggesellenabschied: Einlaufkind mit 30

Am Freitagabend hatte der gute Alex seinen Junggesellenabschied. Wie es sich für einen echten Engländer gehört, ging er mit seinen Freunden zuerst ins Stadion bevor es anschließend auf eine ausgiebige Pub-Tour geht. Doch, anstatt in die Zuschauerränge führten die Freunde den Unwissenden direkt in den Umkleideraum und zwangen ihn in die Spielerausrüstung. Dass er von der Größe und dem Bartwuchs ein wenig aus der Reihe tanzte, dürfte an diesem Abend niemanden gestört haben.