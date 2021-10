Ein Austria-Märchen? "Es wird kein Investor aus 1001 Nacht"

Das soll sich laut Austria-Führungsriege in den kommenden Wochen ändern, zumal man mit mehreren Interessenten verhandelt. Allerdings: ein Partner allein reicht dem Wirtschaftsprüfer nicht mehr aus, die Veilchen müssen sich finanziell breiter aufstellen. Krisch gibt sich zuversichtlich: „Die bisherigen Gespräche signalisierten großes Interesse. Und es ist kein Investor dabei aus dem Reich von 1001 Nacht“, meint er in Anspielung an den geplatzten Deal mit dem arabischen Unternehmen EHAB.