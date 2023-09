"Mit Eiern in der Hose": Salzburg feiert CL-Sensation in Lissabon

Struber nützte die Gelegenheit, um zur Demut zu mahnen. Schließlich hat man in Gruppe D mit Real Sociedad, am 3. Oktober zu Gast in Salzburg, und Vorjahresfinalist Inter Mailand weitere schwere Brocken vor der Brust. "Wir freuen uns alle, das darf auch erlaubt sein. Aber im Wissen, dass das erst das erste Spiel war", gab Struber an. "Wir haben einiges vor, wir wollen uns hineinarbeiten, hineinsteigern in diesen Wettbewerb. Das gibt uns ein gutes Gefühl, aber auch nicht mehr."