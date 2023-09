Champions League live: So steht es bei Benfica gegen Salzburg

Der Start in die fĂŒnfte Champions-League-Saison hĂ€lt fĂŒr Red Bull Salzburg ein ebenso interessantes wie schweres Los bereit. Mit Benfica Lissabon warten am Mittwoch (21 Uhr) auswĂ€rts Portugals Adler, die sich just unter Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt im Höhenflug befinden. Trainer Gerhard Struber hofft, Portugals Rekordmeister (38) zu ĂŒberrumpeln. "Wir wollen mit unserer Wucht und unserer Power so stark sein, dass wir Benfica ĂŒberraschen."

