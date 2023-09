Salzburg vor CL-Duell mit Benfica: "Wollen eine Duftmarke hinterlassen"

Serienmeister Salzburg hat sich zum Stammgast in der Champions League gemausert, startet heute in seine fünfte Gruppenphase in Folge. Für Trainer Gerhard Struber ist es indes eine Premiere. „Wenn man diese Intensität erlebt in der Champions League, wo kleine Details entscheiden, wo du auch mit der Atmosphäre umgehen musst, ist das etwas Besonderes. Das ist einfach eine andere Atmosphäre“, freut sich der 46-Jährige auf sein Debüt in der Königsklasse.