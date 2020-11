Finale eines skurrilen Jahres: Was für das ÖFB-Team auf dem Spiel steht

Das skurrile Fußball-Jahr 2020 beschließt das ÖFB-Team mit einem ganz besonderen, weil irgendwie doch eigenartigen Spiel in der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr) im Wiener Prater gegen Norwegen.

Die Gäste benötigen einen Sieg, der höher als 1:0 ausfallen muss, um Österreich doch noch von Platz 1 zu verdrängen. Gelingen soll das mit einer „Ersatzelf“. Denn die eigentlich für das Entscheidungsspiel geplante A-Nationalmannschaft befindet sich auf Weisung der norwegischen Gesundheitsbehörden samt Teamchef Lagerbäck nach einem positiven Coronatest von Verteidiger Omar Elabdellaoui in Quarantäne.

Für Lagerbäck übernahm kurzfristig U-21-Teamchef Smerud, der einen neuen Kader zusammentrommelte. Der an Länderspielen erfahrenste Akteur darin ist Mats Möller Dähli mit 23 A-Team-Einsätzen. Also ein leichtes Spiel für Österreich? Keinesfalls. Für das Team von Franco Foda und den ÖFB als Verband steht in der finalen Partie doch einiges auf dem Spiel. Sportlich, finanziell – und auch das Image betreffend. Hier vier Gründe, warum das Spiel gegen Norwegen große Bedeutung hat: