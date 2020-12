Drei Wege zum Glück: Wie Rapid, LASK und WAC noch aufsteigen

Wie können die Vereine noch aufsteigen, um 2021 hoffentlich mit Fans in der Europa League weiterzuspielen? Der KURIER hat gerechnet:

SCHAUPLATZ LONDON

Bei Arsenal werden vor dem Spiel gegen Rapid (21 Uhr) zwei Themen diskutiert: Die Rückkehr des Publikums ins Emirates Stadium und die enttäuschende Performance der Gunners in der Premier League. „Ich habe die Fans sehr vermisst. Ich sehe darin nur Positives“, betont Trainer Mikel Arteta. Anders als in Österreich waren in England auch im Spätsommer keine Zuschauer erlaubt. Vereinzelt gibt es jetzt lokale Ausnahmen, bei Arsenal dürfen erstmals seit dem 7. März 2.000 Fans Stimmung machen. Damals gab es ein Derby (vor 60.000 gegen West Ham), und am Sonntag wartet der größte Lokalrivale – LASK-Gegner Tottenham.

Da in der Europa League der Aufstieg bereits fixiert ist, wird Arteta vor dem Prestigeduell noch die Rotationsmaschine gegen Rapid anwerfen. Denn der Fokus muss auf die Premier League gerichtet werden: Nach nur einem Punkt in drei Partien stürzte Arsenal auf Rang 14 ab.

„Zeit ist das entscheidende Wort in diesem Geschäft. Vor uns liegt ein langer Weg“, bittet der frühere Assistent von Pep Guardiola nach elf Monaten im Amt um Geduld.

Fieber bei Fountas

Aber auch die Hütteldorfer (Taxi Fountas fehlt wegen Fieber) werden nicht in Bestbesetzung einlaufen. "Bei Taxi hoffen wir, dass er schnell wieder fieberfrei ist", sagt Trainer Didi Kühbauer mit einem Blick auf das Sonntagspiel in Hartberg. "Der Kader, der mit ist, befindet sich in guter Verfassung. Der eine oder andere wird eine Pause kriegen. Aber ich vertraue allen. Wir wissen, wie gut wir spielen müssen, um etwas mitzunehmen."