Drei Duelle im Match der Offensivgeister

Die Deutschen lechzen danach, endlich den Italien-Fluch zu beenden. Seit 15 Jahren haben sie bei einer EM, oder WM nicht mehr gegen die Squadra Azzurra gewonnen. "Das darf keine Rolle Spielen. Bei der WM 2006 waren wir noch nicht so weit", sagt Teamchef Joachim Löw in Anlehnung an das damalige Ausscheiden im Halbfinale gegen den Angstgegner. Löw zittert nicht, er hat den 500. Sieg der Nationalmannschaft im Visier. "Ich habe solche K.-o.-Spiele wahnsinnig gerne, man kann alles in die Waagschale werfen." Italiens Spielgestalter, Andrea Pirlo, vermutet aber: "Doch die Deutschen laufen dem Sieg gegen uns hinterher, sie haben Angst."

Schon bemüht sich DFB-Chef Niersbach um Druckabfall. Das EM-Finale sei weder Forderung, noch Befehl, nicht einmal die Erwartung, sondern lediglich "ein Wunsch." Optimismus kann man den Deutschen jedenfalls nicht absprechen: 50.000 Euro setzte ein Fan auf den EM-Triumph im Wettbüro.