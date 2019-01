Doskozils Rapid-Abschied: Keine persönlichen Differenzen

Sowohl Doskozil als auch Tojner waren als Kandidaten auf die Nachfolge des scheidenden Rapid-Präsidenten Michael Krammer gehandelt worden. Ende des Jahres wird der neue Präsident in Hütteldorf gewählt. Zumindest vorerst ist Doskozil aber nicht mehr Mitglied des Beirats.

Krammers Nachfolge offen

"Für die Dauer dieser juristischen Auseinandersetzung ist es für mich nicht möglich, mich mit voller Leidenschaft und unbeeinflusst von meiner Verantwortung für das Land Burgenland im Beirat des SK Rapid zu engagieren", so Doskozil. Burgenlands designierter Landeshauptmann betonte aber auch, dass es "in dieser Angelegenheit nicht um persönliche Differenzen, sondern um erhebliche Mittel an Steuermillionen" gehe.

Wer die Nachfolge des Rapid-Präsidenten antreten wird, ist nicht zuletzt deshalb noch völlig offen. Auch Krammer selbst will sich nicht auf einen Kandidaten festlegen. "Ich will mich nicht als Role Model für einen Nachfolger sehen und werde zu möglichen Kandidaten nichts sagen. Das wäre beim Mitgliederverein Rapid unstatthaft." Eine "Kampfabstimmung, an der sich die Öffentlichkeit ergötzt", könne aber nicht das Ziel sein. Krammer wird sein Amt im November nach zwei Amtszeiten zurücklegen.