Dortmund intensiviert das Werben um Salzburg-Juwel Adeyemi

Laut Information von Sky Sport Deutschland intensiviert Borussia Dortmund die Verhandlungen mit Red Bull Salzburg bezüglich Karim Adeyemi. BVB-Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl, der im Sommer die Nachfolge von Zorc antreten wird, wurden bei ihrer Rückkehr aus Salzburg am Dortmunder Flughafen gesichtet.

Adeyemi hat sich bereits für einen Transfer im Sommer zu Dortmund entschieden und soll sich mit dem Klub einig sein. Jetzt geht es zwischen den Klubs nur noch um die Ablöse. Salzburg soll mit Beteiligungen und Erfolgsprämien zwischen 30 und 40 Millionen Euro verlangen.

Sollte es mit Dortmund keine Einigung geben, dann haben auch noch Paris St. Germain und RB Leipzig Interesse am 20-jährigen Deutschen. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 30. Juni 2024.

Nach der SV Ried und der Admira misst sich Salzburg in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison noch mit einem weiteren Fußball-Bundesliga-Rivalen. Der überlegene Tabellenführer tritt am Samstag (15.00 Uhr) in der Red Bull Arena vor leeren Rängen gegen WSG Tirol an. Nicht dabei ist der 21-jährige Offensivspieler Brenden Aaronson, der mit dem US-amerikanischen Nationalteam in der WM-Qualifikation auf El Salvador, Kanada und Honduras trifft und erst am 4. Februar retour kommt.