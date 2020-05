Donezk spricht vom CL-Gewinn

Schachtjor Donezk ist gegen den Deutschen Meister Borussia Dortmund Außenseiter. Davon wissen will man in der Ukraine aber nicht viel. „Natürlich können wir die Champions League gewinnen“, tönte Kapitän Darijo Srna.

Mit acht Brasilianern im Kader wollen die Ukrainer Europa aufmischen. Einer von ihnen, Alex Teixeira, sagt gar: „Wir sind besser als die Seleção, wir sind das Brasilien Europas.“



Wie gut Donezk wirklich ist, wird man heute sehen. Dortmund hat auf jeden Fall Respekt. „Vielleicht nimmt die Öffentlichkeit nicht wahr, wie gefährlich Donezk wirklich ist. Auf uns wartet ein anspruchsvoller Gegner“, betont Torhüter Weidenfeller.



Die Sorge um die Eiseskälte in der Ukraine ist vom Tisch. Bei der Landung in Donezk am Dienstag lagen die Temperaturen über null. Und auch vom 1:4 in der Liga gegen den HSV spricht in Dortmund niemand mehr. Kapitän Sebastina Kehl: „Bisher haben wir in Europa tolle Leistungen gezeigt. Das lassen wir uns nicht nehmen.“