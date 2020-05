Dortmund geigt auf und alle schauen zu

Die Parallelen waren nicht zu übersehen. Zwei deutsche Mannschaften, beide in ihrer Gruppe an der Spitze, einen Zähler vor dem Zweiten, den man Dienstag am vierten Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse direkt zu bekämpfen hatte. Der einzige Unterschied? Das Heimrecht. Dortmund musste in Gruppe D in Madrid bei Real antreten, Schalke 04 mit Christian Fuchs empfing in Gruppe B Arsenal daheim in der Veltins-Arena.



Real begann fulminant und hatte durch Higuain auch die erste Chance. Dortmund benötigte zehn Minuten, um zu Sinnen zu kommen, Schmelzer belästigte als Erster das Real-Tor. In der 28. Minute waren die Gäste hellwach: Ein Schuss von Reus schlug im kurzen Eck ein, Real-Goalie Iker Casillas hat in seiner Karriere schon eine bessere Figur gemacht.



Real zeigte sich aber nur kurzfristig verunsichert. Könnte eine Dampflok fliegen, dann wäre sie genauso angeflogen gekommen wie Real-Verteidiger Pepe, der mit einem wuchtigen Kopfball auf 1:1 stellte. Der Rückschlag folgte knapp vor der Pause durch den zweiten Paukenschlag der Dortmunder, Götze traf mit Unterstützung von Arbeloa sehenswert.



Real übernahm nach dem Wechsel ganz klar das Kommando, vor allem Callejón wirbelte die deutsche Abwehr durcheinander. Ein Tor von ihm wurde wegen Abseits nicht gegeben, eine Entscheidung von Millimetern. Die Königlichen warfen alle Offensivkräfte nach vorne, verschleuderten jedoch viele Chancen – bis Özil mit einem Freistoß in der 89. Minute das 2:2 erzielte und die Blamage verhinderte. Dortmund bleibt Tabellenführer.