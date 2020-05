Deutsche Teams räumen ab

Es werden auch zwei Österreicher im Endspurt der Königsklasse vertreten sein: David Alaba mit den Bayern und Christian Fuchs mit Schalke.

Nur einer stoppt die allgemeine deutsche Euphorie: Bayerns Sport-Vorstand Matthias Sammer, der stets nach dem Höchsten strebt. "Was ist denn unser Anspruch? Dass wir uns freuen, dass wir die Vorrunde in der Champions League mit drei deutschen Mannschaften überstanden haben? Also, das wundert mich schon ein bisschen." Der ehemalige Weltklasse-Spieler hat höhere Ansprüche. "Wir feiern das, als hätten wir schon das geschafft, was wir mal in der Vergangenheit geschafft haben, nämlich Titel zu gewinnen. Dabei geht das Ganze doch erst jetzt richtig los."