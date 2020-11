Doch keine Quarantäne für Erling Haaland in Deutschland

Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland muss nicht in Quarantäne. Wie das Dortmunder Gesundheitsamt am Dienstag bestätigte, ergab eine Befragung zu seinem möglichen Kontakt mit einem positiv getesteten anderen norwegischen Nationalspieler, dass der BVB-Torjäger „nicht zur Kategorie 1 (enger Kontakt)“ gehört. Deshalb müsse „keine Quarantäneanordnung veranlasst“ werden. Damit steigen die Chancen des 20-Jährigen auf einen Einsatz in der Liga am Samstag bei Hertha BSC.

Ausnahmen für Legionäre

Wegen eines positiven Corona-Befundes bei Omar Elabdellaoui hatten die norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige häusliche Quarantäne für alle Nationalspieler angeordnet. Dennoch durften die im Ausland tätigen Profis wie Haaland, Alexander Sörloth (RB Leipzig) und Rune Jarstein (Hertha BSC) nach der Absage des Länderspiels in Rumänien vorzeitig die Rückreise aus Norwegen zu ihren Klubs antreten. Am Mittwoch im Duell mit Österreich in Wien kommt eine völlig neu zusammengewürfelte „B-Auswahl“ zum Einsatz.

„Die Zuständigkeiten der norwegischen Behörden und der Geltungsbereich des norwegischen Regelwerks hören auf, wenn die Spieler das Land verlassen“, hatte Lise Klaveness, die Leiterin der Spitzenfußballabteilung beim norwegischen Fußballverband (NFF), bereits am Montag signalisiert.