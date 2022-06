Diese fünf Talente sind Österreichs Hoffnungen bei der U-19-EM

Yusuf Demir

Nicht alle im Umfeld des gerade 19-Jährigen waren begeistert, dass der Wiener zurück zu seinen ÖFB-Wurzeln wollte: Scherb hatte den Rapidler 2017 in den ersten U-15-Kader geholt und für ältere Jahrgänge weiterempfohlen. Aus dem A-Team ging es nach dem geplatzten Traum in Barcelona zurück in die U-21 und nun zur damaligen U-15. „Yusi hilft uns und wir helfen ihm“, sagt Omic, der mit dem Techniker befreundet ist. Demir, sein Rapid-Vertrauter Hofmann und Scherb, der ihn auch in Barcelona öfters besucht hatte, waren überzeugt, dass der Schritt zurück nach einem schweren Jahr helfen wird. Und der Eindruck nach dem Trainingslager und dem Stangenschuss beim 0:2 gegen England? „Es schaut gut aus: Yusi lacht wieder.“