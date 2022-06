Von der EM zur WM: Österreichs U-19-Team trainiert für die Zugabe

Nach vier gemeinsamen und erfolgreichen Jahren spielen die U 19 und ihr Teamchef um die Zugabe. „Wir wollen den Abschied so lange wie möglich hinauszögern“, erklärt Martin Scherb beim Trainingslager in Windischgarsten.

Die U-19-EM in der Slowakei, die für Österreich am 19. Juni gegen England beginnt, soll nicht das Ende sein. Dafür muss die hochtalentierte ÖFB-Auswahl im Turnier mit acht Teilnehmern unter die Top 5 kommen. So viele Startplätze bekommt Europa für die U-20-WM im Mai 2023 in Indonesien.

„Ansonsten heißt es in der Slowakei Abschied nehmen, auch von einer außergewöhnlichen Gemeinschaft“, sagt Scherb zum KURIER. Wobei sich U-21-Teamchef Gregoritsch schon auf einige der Teenager in seinem nächsten Kader freuen darf.