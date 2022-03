Sensation für Österreichs Nachwuchs: Statt Spanien bei der U-19-EM

"Am Ende ist die österreichische Hymne gelaufen. Wir freuen uns alle irrsinnig", sagt Martin Scherb, der mit seinem U-19-Team gemeinsam via Zoom das entscheidende Spiel der Konkurrenz beobachtet hat. "Da wir nur zuschauen konnten und es so knapp war, hab ich es als schlimmstes Spiel meiner Trainerkarriere erlebt", erklärt der U-19-Teamchef.

Ein Gegner ist aufgrund politischer Entscheidungen weggefallen, die anderen hat Österreich sportlich hinter sich gelassen. Nach der Sperre des russischen U-19-Teams (wegen des Krieges in der Ukraine) kam es für Scherb und seine Talente zu einer ungewöhnlichen Situation: Dienstagabend spielten die jungen Spanier gegen die vom Sturm-Einkauf Höjlund angeführten Dänen und die Österreicher konnten nur noch hoffen.

Spielfrei, aber sicher angespannt, rechnete das Trainerteam um Scherb: Den Spaniern reicht ein Sieg mit zwei Toren Unterschied, um die übliche EM-Qualifikation zu schaffen. Doch die Dänen, die gegen Österreich 0:2 verloren hatten, zeigten sich voll motiviert und gingen in Führung.