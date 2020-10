Die zwei Gesichter des ÖFB-Nationalteams

„Sicherlich gibt es Sachen, die wir besser machen müssen“, meinte David Alaba, der als linker Verteidiger in der guten Phase überzeugte, in der schlechten Phase aber von seiner seitlichen Position nicht die nötige Ruhe ins plötzlich zerfahrene Spiel bringen konnte.

Warum aber verlor Österreich nach der Pause die Kontrolle über das Geschehen? Ordnete Teamchef Foda den Rückzug an? Nein, wenn man den Aussagen aller Spieler Glauben schenkt. Alaba: „Er hat gesagt, dass wir so weitermachen wie in der ersten Hälfte. Nur ist uns dies nicht gelungen.“ Foda selbst meinte: „Wir wollten weiterhin Druck machen, haben aber die Kontrolle verloren.“