Die "wahre" Tabelle: Die ersten Vier trennen nur vier Punkte

Elf Runden sind in der Bundesliga gespielt, also genau die Hälfte der Spiele im Grunddurchgang absolviert. Es ist also an der Zeit, die "wahre" Tabelle erstmals in dieser Saison zu veröffentlichen. Denn für die Saisonabschlusstabelle zählen die bisher geholten Punkte nicht zur Gänze. Nach dem Grunddurchgang, also nach 22 Spielen, werden auch in dieser Saison die Punkte aller zwölf Klubs halbiert und ungerade Punkte abgerundet.