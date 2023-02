Die Top-Transfers der österreichischen Liga in diesem Winter

Von Emil Schiebel und Emil Lagler

Obwohl die Wintertransferphase in den meisten Ligen am Dienstag beendet wurde, ist sie in Österreich noch in vollem Gange. Knapp eine Woche haben die österreichischen Klubs noch Zeit um weitere Einkäufe zu tätigen und ihren Kader zu verstärken. Auch Abgänge dürfen noch fixiert werden, jedoch nur in Länder, wo das Transferfenster noch geöffnet hat.

Was waren die wichtigsten Transfers bis jetzt?