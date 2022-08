Die längste Europacup-Reise von Rapid hat Folgen

Um sechs Uhr in der Früh sind die Rapidler nach dem Rückflug von der weitesten Europacup-Reise der Vereinsgeschichte in ihre Betten gefallen. „Wenn die Reisestrapazen nicht so unglaublich wären, würde ich gegen Lustenau wohl nicht rotieren. Aber nach Baku geht es nicht anders“, kündigt Ferdinand Feldhofer nach dem 1:2 im Quali-Hinspiel zur Conference League an.

Der Rapid-Trainer balanciert mit Blick auf die Heimspiele gegen den Aufsteiger (am Sonntag) und der Entscheidung gegen Baku (am Donnerstag) auf einem schmalen Grat: „Es holpert, weil wir nach dem großen Umbruch Zeit brauchen. Mit einer Stammelf durchzuspielen, geht aber nicht. Das wussten wir, dennoch ist die Kritik nach dem 1:2 berechtigt.“