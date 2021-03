Die ideale Vorarbeit des ÖFB für Volltreffer in der WM-Quali

Der Steilpass von Michael Linhart auf Teamchef Franco Foda war einer vom Allerfeinsten, diplomatisch ausgedrückt.

Denn der österreichische Botschafter in Paris sorgte dank seiner Interventionen und Bemühungen auch dafür, dass Lorient-Stürmer Adrian Grbic doch die Freigabe für das Nationalteam erhielt und für die drei Länderspiele im Rahmen der WM-Qualifikation zur Verfügung steht: am Donnerstag gegen Schottland, am Sonntag gegen die Färöer und am 31. März gegen Dänemark.