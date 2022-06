Die Fußball-WM ruft: Costa Rica verlängert die Mittagspause

Um 22 Uhr österreichischer Zeit sollte am Dienstag der 32. und letzte WM-Starter feststehen – wenn das Duell zwischen Costa Rica und Neuseeland nicht in die Verlängerung geht. In diesem Fall wissen spätestens eine halbe Stunde später Deutschland, Spanien und Japan ihren Gegner in Gruppe E.

Das Spiel findet in Katar statt, Anpfiff ist dort um 21 Uhr Ortszeit. Weil es sich um ein interkontinentales Play-off handelt, beginnt es in Neuseeland im Frühstücks-Fernsehen um 6 Uhr dortiger Zeit. Und in Costa Rica laufen ab 12 Uhr mittags die TV-Apparate im ganzen Land.

Präsident Rodrigo Chaves verordnete daher eine verlängerte Mittagspause. „Mehr als 13.000 Kilometer entfernt werden elf Krieger auf dem Feld stehen, um eine historische Qualifikation zu schaffen“, sagte Chaves.