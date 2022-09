Die Europameisterinnen waren für Österreich eine Nummer zu groß

In dieser Zeiten hatten Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas ihre Karrieren beendet und wurden zur Pause von ÖFB-Präsident Gerhard Milletich mittels Blumenstrauß verabschiedet. Das änderte aber nichts daran, dass die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann starken Wiedererkennungswert aus der EM hatte. Zumal ja Schnaderbeck bei der Endrunde immer wieder von Georgieva ersetzt worden ist und Makas nur eine Jokerrolle innegehabt hat.

Die Engländerinnen ließen sich von den 2.600 Fans im Wr. Neustädter Viereck nicht beeindrucken und spielten die Partie staubtrocken heruntern. Ihnen schien das Adrenalin zu fehlen, das sie bei der Heim-EM in sechs Spielen in ausverkauften Fußball-Arenen gepusht hat. Zudem hatte England als Gruppensieger schon das WM-Ticket in der Tasche.