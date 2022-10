Die erste Hürde für Österreichs Frauen auf dem Weg zur WM

Österreichs Frauenteam wandelte Mittwochnachmittag wieder auf einem Stück Fußball-Legende. Die EM durften Manuela Zinsberger und Kolleginnen im Old Trafford in Manchester eröffnen. Gestern absolvierten sie das Abschlusstraining für das WM-Play-off-Spiel im Hampden Park. Das ist jenes Stadion in Glasgow, in dem nur Nationalteams spielen. Der 1903 eröffnete Fußballtempel hat Platz für rund 50.000 Zuschauer.

„Der Hampden Park ist eine coole Geschichte, an die 10.000 Zuschauer werden erwartet. Das ist die Bühne, die ein solches Entscheidungsspiel verdient hat“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann nach dem Abschlusstraining.