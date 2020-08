Die erste Fußball-WM: 1.600 Revolver an den Stadiontoren

Die Europäer froren. Sie waren im Sommer abgereist und im Winter auf der Südhalbkugel angekommen. Schneegestöber und Minusgrade überraschten auch die Einheimischen. Das schlechte Wetter hatte die Arbeiten am neuen Estadio Centenario verzögert. Erst fünf Tage nach den ersten Spielen zogen alle Mannschaften feierlich ins Centenario ein. Das erste Spiel in der Geschichte der Fußball-WM wurde am 13. Juli 1930 um 15 Uhr im Estadio Pocitos in Montevideo vor nur 4.000 Zuschauern angepfiffen. Frankreich schlug Mexiko 4:1. Nach 14 Minuten erzielte Lucien Laurent das erste WM-Tor. „Wir freuten uns natürlich alle, aber keiner hatte realisiert, dass ich Geschichte geschrieben hatte“, sagte Laurent, der 2005 im Alter von 97 Jahren gestorben ist.

Frankreich war auch am ersten WM-Skandal der Geschichte beteiligt. Im Stadion Parque Central verfolgten mehr als 23.000 Zuschauer das Spiel gegen Argentinien. Luis Monti hatte die Südamerikaner in der 81. Minute in Führung gebracht. Der brasilianische Schiedsrichter Rego pfiff drei Minuten später die Partie ab, als ein Franzose alleine aufs Tor lief – sechs Minuten zu früh.