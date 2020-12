Die besten Fußball-Sprüche des Jahres 2020

"Wenn wir die Räume nicht schließen, dann sieht beides eher wie eine kaputte Schneekette aus." Frankfurt-Coach Adi Hütter über die Präferenz für Dreier- oder Viererkette.

"Es war wie ein Dammbruch. Erst ein Loch und dann kommt viel daher." Salzburg-Trainer Jesse Marsch nach dem 2:6 in der Champions League gegen Bayern München.

"Er war nicht in der Halbzeit in der Kabine und hat geheult, sondern er hat umgestellt, auf Manndeckung." DFB-Direktor Oliver Bierhoff über Deutschlands Teamchef Joachim Löw nach dem 0:6 in der Nations League in Spanien.

"Eines Tages werden wir sicher im Himmel gemeinsam kicken." Pele in Reaktion auf das Ableben von Diego Maradona.

"Er war ein Leonardo da Vinci, ein Universalgenie." ÖFB-Präsident Leo Windtner über Maradona.