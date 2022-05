Die Austria setzt auf ein volles Haus, Feldhofer auf Optimismus

„Ein bis zwei Scheißjahre“ stellte Manfred Schmid bei seinem Antritt den Austria-Fans in Aussicht. TatsĂ€chlich fĂŒhrte der Trainer eine verjĂŒngte und gĂŒnstiger gewordene Mannschaft in seiner ersten Saison in den Europacup.

So viel steht nach dem 2:1 in Klagenfurt fest, wĂ€hrend die KĂ€rntner auf Platz sechs einzementiert sind: Die Wiener werden zumindest Vierter und wĂŒrden in der Quali zur Conference League starten. Mit einem Sieg gegen Sturm am Samstag soll der große Coup fixiert werden: Platz drei und die Fix-Teilnahme an einer Gruppenphase.

Schub fĂŒr Vorverkauf

„Der ganze Verein brennt dafĂŒr“, weiß Schmid. Was sich im Derby nicht ausgegangen ist, sollte es gegen die Grazer geben: ein volles Haus, rund 12.000 Karten waren am Montag abgesetzt.