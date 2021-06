Grazer Fans blasen zum Sturm

Nach dem Schlusspfiff tobten die Sturm-Fans. Wohin mit dem Unmut über die Blamage gegen die Admira? Einige der Grazer Anhänger wollten ihn direkt bei den Verantwortlichen loswerden: Um die Spieler und besonders Trainer Peter Hyballa zu schützen, wurde der Zugang zum Kabinentrakt gesperrt.

Noch lange nach dem 1:2 war die Stimmung angespannt. Bereits vor dem Spiel war klar, dass es emotional werden wird. In der einen Coaching-Zone: Peter Hyballa. Jener Sturm-Trainer, der wegen seines eigenwilligen Umgangs mit Spielern zuletzt von (lokalen) Medien nicht feinfühlig behandelt wurde.

In der anderen Coaching-Zone: Didi Kühbauer. Jener Admira-Trainer, der wegen chronischer Erfolglosigkeit in der Kritik steht. Gemeinsamkeiten? Beide Herren sind überaus temperamentvolle Erscheinungen. Am Ende wurde Kühbauer von den wenigen mitgereisten Fans bejubelt. Hyballa ist hingegen mehr als nur angezählt, in Graz rechnet man mit einer baldigen Beurlaubung.