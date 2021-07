Kühbauer über Rapids Negativ-Lauf: "Werde nicht alles verteufeln"

Bereits am Samstag wartet in Pasching der LASK, am 8. 8. kommt der WAC. Bisher hat Trainer Didi Kühbauer solche Drucksituationen mit Erfolgen gemeistert. Von einem möglichen Absturz will er nichts hören: "Wenn ich so negativ denken würde, könnten wir ein Problem kriegen. Ich werde nicht alles verteufeln. Ich glaube an mein Team. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir haben noch genug Qualität."