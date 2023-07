Diätologe deckt Lügen hinter Cristiano Ronaldos Mineralwasser-Marke auf

Zweifelhafte Werbemethoden

Auch die Werbemethoden der Marke kritisiert der Wissenschafter scharf. Ursu9 verkauft den Konsumentinnen und Konsumenten eine Geschichte. Streng an die Wahrheit hält sich die Marke dabei nicht.

Das Unternehmen behauptet etwa, sein Name leite sich von der spanischen Gemeinde El Oso in der Provinz Ávila ab, wo das Wasser herkommt. Vor 400 Jahren sollen dort Bärenpopulationen ihren Durst nach einer langen Reise an einer Quelle gestillt haben. Fachleute aus der Region und Mitglieder des Gemeinderats bestreiten dies jedoch und beteuern, dass der Name vom Lateinischen lutosus abstammt, was so viel wie "lehmig" oder "schmutzig" bedeutet.