DFB-Coach Flick: "Der Fußball unserer Frauen ist außergewöhnlich"

Zum Equal Pay sagt Flick: „Die Aussagen von Oliver Bierhoff waren absolut richtig - man sollte auch die Prämienverteilung der Verbände und die Umsätze nicht außer Acht lassen. Da stehen wir in Deutschland schon gut da - und es wird weiter optimiert.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Dienstag eine Debatte im DFB über die Angleichung der Prämien für die Frauen-Nationalmannschaft an die Zahlungen für die Männer angekündigt. Es müsse aber auch „zur Kenntnis“ genommen werden, „dass trotz gleicher Tätigkeit die Märkte immer noch sehr unterschiedlich sind“, sagte Neuendorf.

Scholz machte seinen Standpunkt noch einmal deutlich: „Ich finde, das ist etwas Politisches, deshalb macht es schon Sinn, dass man über gleiche Prämien diskutiert.“ Der Kanzler hatte sich im Verlauf der EM der Frauen in England in die Diskussion eingeschaltet und via Twitter die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen in den Nationalteams gefordert.