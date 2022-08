Gregoritsch traf zum 1:0 - doch Freiburg verlor gegen Dortmund

ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch traf auch im zweiten Ligaspiel für seinen neuen Klub SC Freiburg. Der 28-jährige Steirer brachte die Freiburger am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 1:0 in Führung (35.). Die Dortmunder drehten die Partie aber mit drei Toren in der Schlussviertelstunde noch in einen 3:1-Erfolg und sind zumindest bis Samstag Tabellenführer.

Freiburg belohnte sich für ein starkes Spiel, an dem auch ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart beteiligt war, nicht. Gregoritsch versenkte eine Kopfballvorlage von Matthias Ginter ebenfalls per Kopf im langen Eck. Schon beim 4:0-Auftaktsieg vergangene Woche bei seinem Ex-Club in Augsburg hatte der Angreifer die Freiburger in Führung gebracht. Für Dortmund war es im dritten Pflichtspiel der Saison das erste Gegentor.