Deutschlands Teamchef Hansi Flick jagt den Startrekord von Löw

Hansi Flick war nicht nur ein erfolgreicher Assistent von Joachim Löw, sondern er füllt auch als Nachfolger des deutschen Teamchefs das große Erbe aus.

Am Montag könnte der Ex-Bayern-Trainer den Startrekord von Löw egalisieren.Nach dem 2:1 gegen Rumänien strebt der 56-Jährige in Skopje gegen Nordmazedonien morgen bereits Erfolg Nummer fünf mit der deutschen Nationalmannschaft an.