Deutscher EM-Kader: Kein Leiberl für Mats Hummels

Die Nominierung der deutschen Bundes-Elf für die Heim-EM in Deutschland hat schon allein durch ihre ungewöhnlichen Wege für Furore gesorgt. So wurde Nico Schlotterbecks Teilnahme an der Europameisterschaft am Sonntagabend in der ARD Tagesschau vermeldet, Jonathan Tahs Nominierung in Form eines Bildes auf einer Torte in einem Social-Media-Clip, jene des 20-jährigen Bayern-Spielers Aleksandar Pavlovic wurde Montagabend in einer RTL-Sendung verkündet, in der die Moderatorin ein Dress mit dessen Namen trug.