Skurrile Aktion: Wie Deutschland seine EM-Spieler bekannt gibt

Deutschland gibt einen Teil seines Aufgebots für die Heim-EM in den Tagen bis zur offiziellen Verkündung am Donnerstag tröpfchenweise bekannt.

Tagesschau und Torte

Schlotterbecks Nominierung wurde Sonntagabend in der ARD Tagesschau vermeldet, Tahs Bild auf einer Torte im Social-Media-Clip gezeigt. Die Nominierung des 20-jährigen Pavlovic wurde Montagabend in einer RTL-Sendung verkündet, die Moderatorin trug ein Trikot mit seinem Namen. Die Berufung von Tormann Neuer wurde von der Social-Media-Handwerkerin Chiara in einem Instagram-Video präsentiert.

Das EM-Ticket für Neuer ist keine Überraschung. Nagelsmann plant mit dem 38-Jährigen als Stammtorwart. Sein bisher letztes Länderspiel bestritt der Bayern-Kapitän beim WM-Aus im Dezember 2022 beim 4:2 gegen Costa Rica in Katar. Kurz darauf zog er sich beim Skifahren einen komplizierten Beinbruch zu, der ihn zu einer langen Pause zwang. Sein 118. Länderspiel dürfte Neuer beim EM-Test am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg bestreiten. Die EM wird für ihn das achte große Turnier in Serie als Nummer eins seit der WM 2010. Marc-André ter Stegen bleibt der Ersatzmann.

Der DFB begleitet diese Nachrichten auf seinem Instagram-Account. Dienstag und Mittwoch werden weitere Nominierungen erwartet. Die offizielle Vorstellung des EM-Kaders folgt am Donnerstag (13.00 Uhr) in der Niederlassung von Generalsponsor VW in Berlin.