3:1 gegen Hannover - Bayern legt im Titelrennen vor

Dominante Bayern

In München dominierten die Gastgeber von Beginn an, Robert Lewandowski (27.) und Leon Goretzka (40.) münzten die Überlegenheit in Tore um. Nach dem Seitenwechsel gelang Jonathas in der 51. Minute aus einem VAR-Elfmeter der Anschlusstreffer, vier Minuten später wurde der Torschütze mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Die Bayern, bei denen David Alaba in der 88. Minute ausgetauscht wurde, ließen danach einige Chancen liegen und verabsäumten einen höheren Sieg. Lediglich Franck Ribery (84.) trug sich noch in die Schützenliste ein.

In Mönchengladbach stand die Partie lange im Zeichen der Gäste, mehr als eine 1:0-Führung dank Pavel Kaderabek (32.) schaute aber vorerst nicht heraus. Entgegen dem Spielverlauf stellte Matthias Ginter (73.) auf 1:1, es folgte die neuerliche Hoffenheim-Führung durch Nadiem Amiri (79.) und das 2:2 durch Josip Drmic (84.). Bei der TSG spielte Florian Grillitsch durch, der gelb-rot-gefährdete Stefan Posch wurde in der 67. Minute ausgewechselt.