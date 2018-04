Derby-Skandal: Die Austria reagiert auf den Rauchbomben-Wurf

Der Tag nach einem Derby begann wieder einmal mit dem Sichten der Video-Überwachung. Diesmal war die Austria an der Reihe. Denn eine Fotografin wurde am Sonntag von einer leeren Rauchbombe getroffen und trug eine Platzwunde davon. Sie musste im Spital behandelt, ein Cut am Kopf genäht werden. Der Werfer ist unterdessen bereits identifiziert, gegen ihn wurde ein sofortiges Hausverbot verhängt.