4:0 - Rapid demütigt die Austria

Schnelle Führung

Heiß ging es auch auf dem Feld her, die Austria trat von Anpfiff weg aggressiv auf, Rapid nahm Tempo und Intensität an und ging früh in Führung. Schaub flankte, beim Klärungsversuch verfehlte Alhassan den Ball, Stefan Schwabs Schuss mit dem an sich schwächeren rechten Fuß saß genau zum 1:0 (8.).

Beinahe hätte die Austria gleich danach die entsprechende Antwort parat, Pires schloss ein Solo aber nicht gut genug ab, sein Schuss strich am langen Eck vorbei.

Das Tempo blieb hoch, ebenso wie auf beiden Seiten die Fehlerquote. Die Veilchen agierten offensiv gefällig, aber nicht effektiv. So sprang Monschein bei einem Stanglpass von Venuto einfach über den Ball (21.). Dafür offenbarten die Violetten, bei denen das Fehlen von Holzhauser und Serbest nicht zu übersehen war, in der Rückwärtsbewegung Schwächen. Schobesberger konnte dies mit einem Kopfball nicht ausnützen (24.), wohl aber Thomas Murg nach Schobesberger-Vorlage mit einem sehenswerten Schuss zum 2:0 (42.).

Schobesbergers Speed

Die Austria behielt zwar ihre Aggressivität, allerdings auch ihre Fehleranfälligkeit. Borkovic servierte im Spielaufbau Rapid einen Konter, den Philipp Schobesberger nach Traumpass von Berisha eiskalt abschloss – 3:0 (51.).

Die Austria wählte als Ausweg das maximale Risiko, entblößte noch mehr die Abwehr und wurde dafür vom Erzrivalen abgestraft. Noch vor der Rapid-Viertelstunde erhöhte der eingewechselte Giorgi Kvilitaia nach starker Kombination über Schwab, Bolingoli und Berisha mit seinem ersten Ballkontakt zum 4:0 (73.). Für die welken Veilchen gab es keinen Dünger mehr, der Erzrivale pflügte durch ihren Boden und vergab durch Kvilitaia und Schaub einen Kantersieg.

Statistisches am Rande: Erstmals gewann ein Wiener Klub in einer Saison drei Auswärtsderbys, Rapid war im Oktober 2017 in Cup und Liga ebenso erfolgreich gewesen.