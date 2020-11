Der nächste verletzungsbedingte Ausfall beim LASK

Die intensiven Wochen haben beim LASK das nächste Verletzungsopfer gefordert. Verteidiger Petar Filipovic zog sich am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen Antwerpen eine Muskelverletzung im Hüftbereich zu. Damit fällt der 30-Jährige, der in der 73. Minute verletzt ausgetauscht worden war, für einige Matches aus.

„Die Diagnose macht mich natürlich traurig, da ich in dieser intensiven Zeit, auch durch diese kleinere Verletzung, direkt einige wichtige Spiele verpassen werde, in denen ich der Mannschaft gerne geholfen hätte“, wurde Filipovic in einer LASK-Mitteilung am Freitag zitiert.

Bereits zuletzt hatte sich Torjäger Marko Raguz mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison verabschiedet. Danach erwischte es Mittelfeldspieler Lukas Grgic, der mit einem Muskelbündelriss in der Wade bis Ende des Kalenderjahres ausfallen wird. Am Sonntag treffen die Linzer im Bundesliga-Heimspiel auf Altach.