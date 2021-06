Der letzte Test vor dem großen Fußballfest

In exakt einer Woche geht es los, dann startet Österreichs Team in Bukarest gegen Nordmazedonien in die EURO 2021. Als letzten Gradmesser vor dem Turnier hat man die Slowakei eingeladen. Ein Gegner, der ebenso dabei ist bei der Europameisterschaft und der zumindest in Bezug auf die individuelle Klasse seiner Spieler nicht über die Österreicher zu stellen ist. Jene von Österreich könnte durch einen Einsatz von Marko Arnautovic zusätzlich steigen.

Der China-Legionär absolvierte am Samstag in Wien die zweite Trainingseinheit mit der Mannschaft. Bereits zuvor war der 32-Jährige auf der Pressekonferenz den Tränen nahe. „Als ich meine Familie nicht sehen konnte, habe ich das Leben ganz anders gesehen. Ich war richtig emotional“, erzählte der Stürmer von seiner Zeit in Fernost ohne Frau und Kinder. „Deshalb bin ich froh, wieder hier zu sein und alles dafür zu geben, dieses Land und meine Familie glücklich zu machen.“ Damit kann Arnautovic heute beginnen, wenn auch wohl nur als Joker.