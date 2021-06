Starker Mann, ganz weich: Marko Arnautovic kamen die Tränen

Marko Arnautovic hofft, vor der Fußball-EM noch ein paar Spielminuten zu bekommen. Österreichs Stürmerstar ist nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel am Freitag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für 90 Minuten werde es am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF 1) bei der EM-Generalprobe in Wien gegen die Slowakei aber noch nicht reichen, erklärte Arnautovic am Samstag in einer ÖFB-Pressekonferenz, in der er auch mit seinen Emotionen zu kämpfen hatte.

Als er über die lange Trennung von seiner Familie in der Corona-Pandemie zu sprechen hatte, kamen dem China-Legionär die Tränen. „Als ich meine Familie nicht sehen konnte, habe ich das Leben ganz anders gesehen. Ich war richtig emotional“, sagte Arnautovic. Mehrere Monate habe er seine beiden Kinder nicht gesehen. „Das war nicht einfach. Ich habe sehr viel durchstehen müssen dort. Deswegen bin ich froh, wieder hier zu sein in Österreich und alles dafür zu geben, dieses Land glücklich und meine Familie glücklich zu machen.“

Das Land würde Arnautovic vor allem mit Toren bei der EURO glücklich machen. 26 hat er in 87 Länderspielen erzielt, das bisher letzte allerdings im September 2019. Den verpatzten Auftakt der WM-Qualifikation im März verpasste er wegen der chinesischen Quarantäne-Bestimmungen. Er sei bis vier Uhr wach geblieben, um die Spiele zu verfolgen. „Es war schwierig für mich, so weit weg zu sein und mitzuerleben, dass die Resultate nicht so gut waren.“