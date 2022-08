Der LASK holt einen ungarischen Teamverteidiger

Der LASK hat in Sachen Personal noch einmal nachgelegt und den ungarischen Teamverteidiger Ákos Kecskés verpflichtet. Der 26-Jährige kommt ablösefrei vom russischen Erstligisten FC Nischni Nowgorod nach Linz und erhält einen Vertrag bis 2026.

Kecskés durchlief die Jugendabteilung von Atalanta Bergamo, von 2015 bis 2017 war er an Újpest Budapest verliehen. Es folgten weitere Leihen an den polnischen Erstligisten Termalica Nieciecza (2017) und Korona Kielce (2018), im Sommer 2018 wechselte er zum FC Lugano in die Schweizer Super League (68 Pflichtspiele).