Der Kapitän ist zurück: Mühl soll bei Austrias Pflichtsieg helfen

Deswegen wurde in Klagenfurt die Aufarbeitung des Fehlstarts ausgerufen. Der Verein kündigte an, dass Trainer Pacult in Gesprächen mit den Spielern herausfinden will, „was sie hemmt“.

Abgeschlossen sind die Gespräche zwischen Sturm-Spieler Ivan Ljubic und dem LASK, der ablösefreie Sommertransfer ist fixiert.