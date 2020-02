Der Joker sticht: Kara rettet Rapid Unentschieden in Hartberg

Der TSV Hartberg verteidigte am Sonntag-Nachmittag seine Positiv-Bilanz gegen Rapid. Die Steirer, die in torreichen Duellen mit dem Rekordmeister zumeist gut aussahen, konnten in der 20. Bundesliga-Runde mit 2:2 remisieren, vergaben dabei aber sogar einen möglichen Sieg. Bis kurz vor dem Ende lagen die Steirer noch mit 2:1 voran, ehe Joker Kara das 2:2 fixierte.