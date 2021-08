Der irre Scheichhandel um die Zukunft von Superstar Messi

Wer macht am Ende das Rennen? Abu Dhabis Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan von Manchester City oder doch der katarische Scheich Nasser Al-Khelaifi von Paris St. Germain?

Das spricht für ...

... Manchester City Das nötige Kleingeld ist selbstverständlich vorhanden. Selbst wenn der Klub, der mehrheitlich der Herrscherfamilie des Emirats Abu Dhabi gehört, erst jüngst angeblich fast 120 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler Jack Grealish von Aston Villa ausgegeben hat. Ein Trumpfass könnte freilich Trainer Pep Guardiola sein, einst Erfolgscoach beim FC Barcelona, mit dem Messi nach wie vor eng verbunden ist.

... Paris St. Germain Der Verein gehört ebenfalls schwerreichen Scheichs, die vor allem eines wollen: Erfolg für ihre Investitionen. Angeblich – so wird aus Frankreich kolportiert – soll es bereits Gespräche geben. Andererseits soll der neue Vertrag mit Weltmeister Kylian Mbappé Priorität haben. An Mbappé ist wiederum Real Madrid dran. Was für PSG bei Messi sprechen würde: Messis Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen kongenialen Barcelona-Sturmpartner Neymar. Zudem spielt Landsmann Angel di Maria in Paris, trainiert wird das Team vom Argentinier Mauricio Pochettino. Einem Bericht des britischen Magazins The Athletic zufolge soll Messi noch am Donnerstagabend Pochettino selbst kontaktiert haben.

Zuletzt urlaubte Messi mit Neymar, Di Maria und Verratti, allesamt PSG-Spieler. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wohin Messis Reise geht.