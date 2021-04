Der Hype um Chinas Super League ist schon vorbei

Umbruchstimmung bei den Investoren

Aber nicht nur in China wird der Fußball in seinen Wurzeln erschüttert. Auch Vereine in Europa schauen bange die Entwicklungen an. Zumal Chinas Konzerne auch in Europa investiert haben.

Suning hält auch die Aktien-Mehrheit beim Traditionsverein Inter Mailand. Die Italiener versicherten in einer ersten Reaktion, dass der Knall in China, nicht in Europa zu hören sein wird. Vielleicht weil Inter, das den ersten Meistertitel seit 2010 holen kann, trotz des sportlichen Erfolgs und des chinesischen Geldes in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. In der Gerüchteküche heißt es schon, dass die Alibaba-Group die Inter-Anteile von Suning übernehmen könnte. Alibaba-Gründer Jack Ma hält Anteile am von Fabio Cannavaro trainierten Klub Guangzhou FC, einst nach dem Immobilienkonzern Evergrande benannt.