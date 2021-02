Der FC Liverpool erreicht einen historischen Tiefpunkt

Klublegende Graeme Souness übte beim Sender Sky Sports harte Kritik. "Das ist nur ein Schatten der Liverpool-Mannschaft der letzten drei Jahre", klagte Souness. "Jetzt will jeder gegen sie spielen, weil sie ein leichtes Ziel sind. Es tut mir weh, so etwas zu sagen."

Nur noch auf Rang sechs

Richarlison (3. Minute) und Gylfi Sigurdsson (83.) aus einem umstrittenen Elfer sorgten nach 23 sieglosen Matches seit 2010 für den ersten Everton-Erfolg im Derby. Die "Toffees" zogen nach Punkten mit dem sechstplatzierten Liverpool gleich und haben ein Match weniger ausgetragen.

Das beste Team aus London in der Premier League stellt derweil überraschenderweise West Ham. Der Klub gewann am Sonntag das Heimderby gegen Tottenham mit 2:1 und liegt in der Tabelle auf Rang vier, was die direkte Teilnahme an der Champions League bedeuten würde.