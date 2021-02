Adi Hütter und der beste Spieler, den er je trainiert hat

Dem Klub-Weltmeister gelang mit David Alaba nur noch der Anschlusstreffer durch das 26. Saisontor von Robert Lewandowski. Karl-Heinz Rummenigge glaubte den Grund der Niederlage zu kennen. "Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir in den ersten 30 Minuten zu unkonzentriert und zu inkonsequent gespielt haben. Wir ersparen uns manchmal den letzten Meter", kritisierte der Vorstandschef.

Die Bayern wackeln

Coach Hansi Flick trauerte vergebenen Chancen nach. "Wenn wir von Anfang an so spielen wie in der zweiten Halbzeit, heißt der Sieger Bayern München." Zumindest einen Punkt hätte sein Team verdient gehabt, meinte er. Nationalkeeper Manuel Neuer war bei den Gegentreffern machtlos. "Es muss von Beginn an Aggressivität auf dem Platz sein", monierte Neuer. Man habe nichts aus dem jüngsten 3:3 gegen Bielefeld gelernt. 31 Gegentore hat der Serienmeister nach 22 Spielen bereits kassiert - so viele wie seit 29 Jahren nicht mehr. "Die ganze Mannschaft muss in der Defensive helfen", erklärte Rummenigge.