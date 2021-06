Als seinerzeit die österreichische EM-Gruppe ausgelost wurde, habe ich innerlich gejubelt. Eine Partie in Amsterdam gegen Holland – was könnte es Besseres geben?

So groß meine Vorfreude auf Amsterdam war, so riesig ist nun die Ernüchterung. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob der Aufenthalt in Holland so angenehm und kurzweilig wird, wie ich mir das ursprünglich ausgemalt hatte.

Das wurde mir unmittelbar nach der Ankunft in Amsterdam bewusst, als ich zwei EM-Hostessen um ein Erinnerungsfoto bat. So dicht an dicht mit einer fremden Person wären sie seit acht Monaten nicht mehr gestanden, erzählte eine.